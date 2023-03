Palermo, notte di lavoro per spegnere vampe di San Giuseppe: sassi contro VVFF, interventi in numerosi punti della città

Notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco del Comando provinciale di PALERMO e per le forze dell’ordine, impegnati fino alle prime ore di questa mattina a spegnere le tradizionali ‘vampe’, roghi che vengono accesi per le strade durante la giornata. Pesante il bilancio dei danni: due autopompa serbatoio sono state danneggiate dal lancio di sassi e oggetti pesanti che hanno sfondato i parabrezza dei mezzi, mentre un vigile del fuoco colpito allo zigomo da un sasso è stato trasportato in ospedale e poi dimesso con sette giorni di prognosi.

Sono stati complessivamente 44 gli interventi: in molti casi le ‘vampe’ sono state realizzate utilizzando i cassonetti dei rifiuti. Numerose le zone della città coinvolte: dalla periferia (Zen, piazza Guadagna e Bonagia) al centro storico, fino agli storici mercati rionali del Capo o del quartiere Zisa.