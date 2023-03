Non ce l’ha fatta l’operaio caduto dal tetto di un’abitazione a Misilmeri: morto dopo 2 settimane di agonia

Non ce l’ha fatta l’operaio di 43 anni che due settimane or sono era caduto dal tetto di un’abitazione a Misilmeri in provincia di Palermo. L’uomo è morto in ospedale a Villa Sofia dove era stato ricoverato lo scorso 16 febbraio a seguito della caduta da un tetto nel quale, a quanto sembra, stava riparando un’antenna.

La notizia della sua scomparsa ha gettato nel dolore più cupo la comunità di Misilmeri. Spostato e padre di due figli, l’uomo era conosciuto ed apprezzato nel Comune a pochi chilometri da Palermo. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Misilmeri e del Nucleo ispettorato del lavoro di Palermo per ricostruirne la dinamica.

L’uomo, dopo il tragico volo, era stato trasportato al Trauma center dell’ospedale Villa Sofia, dove i medici gli avevano riscontrato la frattura della spina dorsale e una perforazione polmonare. Dopo due settimane in coma le sue condizioni sono peggiorate sino al tragico epilogo.