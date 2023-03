Milena, bambini scuola primaria al Teatro Pirandello di Agrigento. “La magia delle fiabe”

MILENA – La scuola primaria “San Giovanni Bosco” di Milena, facente parte dell’Istituto comprensivo “Puglisi” di Serradifalco-Milena-Montedoro, diretto dalla dott.ssa Valeria Vella, ha partecipato giovedì 2 marzo allo spettacolo teatrale “La magia delle fiabe” presso il Teatro Pirandello di Agrigento. L’esperienza è stata arricchita dal viaggio in treno per i piccoli discenti dell’Istituto di scuola primaria. Le fiabe classiche, che da sempre accompagnano i bambini, sono state intervallate da spunti moderni:15 Artisti hanno dato vita ad una storia intrigante e divertente, tra coreografie, canti corali e musiche Disney, un percorso a stazioni in cui i ragazzi hanno potuto conoscere da vicino i vari personaggi, tra loro legati da un fil rouge: la contrapposizione tra classico e moderno, tra tecnologia e tradizioni orali. Nel percorso di studi degli alunni della primaria, le fiabe e le favole sono infatti da sempre studiate ed amate, dal momento che stimolano l’immaginazione e la fantasia dei piccoli: il protagonista, l’antagonista, gli aiutanti e l’elemento magico, poi streghe, draghi e principesse, che raccontano una storia e una morale. Il musical è stato quindi motivo di riflessione da parte di tutti i bambini che hanno potuto assistere dal vivo ad una rappresentazione unica. Gli alunni sono stati ospitati al teatro Pirandello nei palchetti, cosa quest’ultima, che ha reso indimenticabile ancor di più l’esperienza. L’attività didattico-culturale ha avuto anche degli obiettivi trasversali, come l’ecosostenibilità: infatti il viaggio ad Agrigento è stato organizzato, come detto, in treno, mezzo green, con un occhio quindi attento all’ecosistema. Gli alunni sono stati accompagnanti dagli insegnanti: Provenzano Maria Giulia, Cipolla Virginia, Carrubba Paola, Provenzano Rosa, Ingrao Carmela, Palumbo Annamaria, Pellitteri Claudia, Tona Vincenza, Buttaci Rosalia e Geraci Pietro