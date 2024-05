Riesi. Pubblicato bando per fondi a sostegno dei Comuni marginali: istanze entro il 20 maggio

RIESI. E’ stato pubblicato il bando per l’acquisizione di manifestazioni di interesse utili ad individuare le categorie di interventi da mettere a bando per assegnare le risorse previste dal “Fondo di sostegno ai Ccomuni Marginali”. Il Comune di Riesi, che rientra tra i comuni marginali, ha ricevuto una assegnazione finanziaria per il triennio 2021-2023 paria € 479.410,81 ed intende utilizzare la somma relativa alla prima annualità (anno 2021) per l’importo complessivo di € 159.803,60.

‼️Con deliberazione della Giunta Municipale n. 34 del 29.04.2024 è stato predisposto l’atto di indirizzo per la predisposizione degli atti, per cui le risorse potranno essere utilizzate per le seguenti categorie di interventi:

a) Concessione di contributi per l’avvio di nuove attività’ commerciali, artigianali e agricole ubicate nei territori del comune di Riesi e che siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

b) Concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.

Tutto ciò premesso, con il presente Avviso Pubblico il Comune di Riesi invita coloro i quali:

A decorrere dal 01.01.2022 al 31.03.2024 hanno aperto attività commerciali, artigianali o agricole;

A decorrere dal 01.01.2022 al 31.03.2024 hanno trasferito a Riesi, la propria residenza e dimora abituale e potranno beneficiare del contributo nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario, per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale

a compilare l’Allegato “A” Manifestazione d’ Interesse”“, che potete scaricare dal seguente post oppure dal Sito istituzionale del Comune di Riesi -> sezione Eventi & News:

I soggetti interessati alla partecipazione all’avviso dovranno far pervenire l’Allegato “A” entro il 20 maggio 2024 alle ore 12.00 alla seguente PEC: protocollo@pec.comune.riesi.cl.it o presentarlo a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.