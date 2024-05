Sutera. Grande accoglienza dei suteresi di Dillingen all’amministrazione comunale per la festa in Germania di San Paolino

SUTERA. Grande accoglienza da parte della comunità suterese in Germania nei confronti della delegazione della amministrazione comunale di Sutera e di tutti i Suteresi giunti in Germania in occasione della festa di San Paolino, che hanno voluto partecipare con grande entusiasmo a questo momento di unione e di condivisione.

Nella sala del Consiglio al Municipio di Dillingen, il sindaco Franz-Josef Berg alla presenza dei membri del consiglio comunale della città di Dillingen, del primo assessore Stefan Schmitt e del secondo assesore Andreas Kleber ha ricevuto il Sindaco Giuseppina Catania, la delegazione dell’amministrazione e tutti i Suteresi giunti in Germania.

Dopo un cordiale scambio di saluti e di doni simbolo dei rispettivi Paesi, i due sindaci si sono impegnati reciprocamente ad una attiva collaborazione per unire ancora di piu’ queste due lontane realtà accomunate dal fatto di essere entrambi “casa” per i nostri cittadini Suteresi. L’albero non può fiorire senza delle radici sane e forti, e l’unione di intenti tra le due amministrazioni porterà a raggiungere grandi obiettivi. Presente anche il Presidente del comitato San Paolino Paolino Noto e tanti altri Suteresi impegnati attivamente nella vita politica e sociale di Dillingen.

La seconda giornata dei Suteresi in visita in Germania in occasione della festa di San Paolino è stata ricca di impegni e di tante occasioni per conoscere meglio la realtà in cui vive la nostra Comunità Suterese in Germania. Il sindaco di Dillingen Franz Josef Berg ed il Capo dell’ ufficio per il personale e responsabile per il gemellaggio Lillo D’Angelo hanno accompagnato il Sindaco di Sutera, la delegazione dell’amministrazione e tutti i Suteresi che hanno voluto partecipare ad una visita guidata della Città di Dillingen partendo dal Saardom attraversando il centro della Città Stummstrasse per poi andare a visitare il Lokschuppen, il Museo dei romani per poi assistere al Meeting del salto con l’asta.

Tanti suteresi impegnati nel comitato San Paolino ed il consigliere Antonino Orlando si sono poi offerti di preparare per tutti un tipico barbecue con Bratwurst, Schwenker Specialità della Regione del Saarland.

Nel pomeriggio tutta la Comunità si è riunita nella Chiesa di Pachten dove e’ stata celebrata la Santa Messa in onore di San Paolino animata dal Musikverein Dillingen – Pachten. La giornata si è conclusa con un momento di convivialità organizzato dal comitato San Paolino con il Presidente Paolino Noto e la presenza del Sindaco di Dillingen, molto partecipato da tutta la comunità Suterese unita nell’amore per le tradizioni suteresi e nell’ impegno di coltivarle e renderle sempre vive nel tempo.