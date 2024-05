Vallelunga Pratameno inserita tra i 46 borghi siciliani nell’anno delle “Radici Italiane nel Mondo”

VALLELUNGA. Nell’anno delle ‘Radici italiane nel mondo’, 46 borghi siciliani, tra cui Vallelunga Pratameno, aprono le porte di centinaia di tesori nascosti. Dal prossimo 10 maggio, per tre weekend consecutivi, si potrà andare alla scoperta di tradizioni, percorsi, ricette, artigiani. Anche Vallelunga Pratameno è stata inserita nel circuito turistico dei ‘Borghi dei tesori roots festival’.

Quest’anno il festival ‘Borghi dei Tesori’ non solo anticipa la sua quarta edizione alla primavera, stagione in cui ognuno di questi 46 piccoli comuni è un tripudio di natura, ma si lega all’Anno del Turismo delle radici, progetto del Ministero degli Esteri attraverso la sua antenna territoriale, ‘Italea Sicilia’, guidata da Laura Anello, presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori che ha presentato ‘Borghi dei tesori roots festival’ a Palazzo dei Normanni, presenti, tra gli altri, il rettore di Unipa Massimo Midiri e Sasà Salvaggio, scelto come testimonial, uno dei volti più amati tra le comunità di italiani all’estero.

I borghi sono: Alcara Li Fusi, Balestrate, Baucina, Bisacquino, Bompietro, Buccheri, Burgio, Calascibetta, Calatafimi Segesta, Caltabellotta, Cammarata, Camporeale, Centuripe, Cassaro, Chiusa Sclafani, Ciminna, Collesano, Contessa Entellina, Custonaci, Delia, Frazzanò, Gangi, Geraci Siculo, Isnello, Giarratana, Giuliana, Licodia Eubea, Mirto, Montelepre, Monterosso Almo, Montevago, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Pettineo, Piedimonte Etneo, Pollina, Portopalo di Capo Passero, Prizzi, Sambuca di Sicilia, San Piero Patti, Santo Stefano Quisquina, Siculiana, Sutera, Trappeto, Valledolmo, Vallelunga Pratameno.