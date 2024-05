Siccità Sicilia. Governo nazionale delibera stato di emergenza, subito 20 milioni: Caltanissetta “interessata”

Su proposta del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, il governo ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per 12 mesi, in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana. E’ stato anche deliberato – informa sempre una nota – un primo stanziamento di 20 milioni di euro per consentire alla Regione di far fronte all’attuazione degli immediati interventi.

Nell’aprile scorso – si ricorda ancora – la Regione Siciliana ha chiesto al governo di fronteggiare con poteri e mezzi straordinari la situazione di emergenza determinatasi a seguito della grave crisi da deficit idrico in atto nel territorio regionale. L’Isola, infatti, e’ interessata da un lungo periodo di siccita’, causato sia dalla eccezionale scarsita’ di precipitazioni pluviometriche delle ultime stagioni autunnali e invernali, sia dalle temperature rilevate piu’ alte della media, che hanno determinato, tra l’altro, una rilevante riduzione dei deflussi idrici superficiali, nonche’ la mancata ricarica delle falde.

I territori maggiormente interessati sono le Province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. Sono stati registrati disagi piu’ limitati in Provincia di Messina e nelle restanti Province di Catania, Ragusa e Siracusa. “Si tratta di un primo stanziamento. Altre risorse saranno rese disponibili – spiega allora Musumeci – man mano che la Regione procedera’ nei pagamenti. Ovviamente, gli interventi riguardanti il settore agricolo e quello delle infrastrutture idriche rientrano nelle competenze di altri ministeri, come abbiamo chiarito al presidente della Regione Schifani, che ha partecipato alla seduta del governo”