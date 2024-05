Sommatino. Secondo posto per lo scrittore Giovanni Pulci al Premio Internazionale Scriptura a Nola

SOMMATINO. Lo scrittore sommatinese Giovanni Pulci s’è classificato al secondo posto al Premio Internazionale Artistico Letterario Scriptura svoltosi il 3 Maggio nella Città di Nola con le sue opere Freccia del Sud e Trenta giorni in casa di riposo.

Un riconoscimento per il quale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Letizia ha inteso esprimere il proprio plauso in quanto Giovanni Pulci, con le sue opere, ha contribuito a far conoscere Sommatino e a farlo apprezzare negli ambienti della cultura e della letteratura italiana.