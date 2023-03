Futsal, serie C1, derby da “infarto” a Gela per la Vigor San Cataldo: le due capoliste si giocano la promozione diretta in B

Partita affascinante quella in programma, sabato 25 marzo al PalaLivatino di Gela alle ore 17, in campo il Gela e la Pgs Vigor San Cataldo, appaiate in testa alla graduatoria di serie C1 di futsal, girone B.

Un determinante scontro diretto ad appena due giornate dal termine del campionato: chi vince, praticamente, stacca il biglietto per la serie B nazionale.

Una sorta di duello, in stile western: 60 minuti che decideranno una stagione lunga ed emozionante.

I padroni di casa, allenati dall’esperto Enzo Fecondo, sono la formazione più forte del campionato ed hanno legittimato i pronostici, guidando la graduatoria, sin dall’inizio. Soltanto la scorsa settimana, la sconfitta patita nella ‘tana’ dell’ostico Montalbano per 6 a 3, ha consentito ai sancataldesi di effettuare l’aggancio. La Vigor, con una prestazione volitiva ed incisiva ha ‘sbancato’ il palazzetto di Scicli, imponendosi per 6 a 4. Le preziose reti che hanno consentito agli amaranto di agguantare la vetta, portano la firma, con una doppietta a testa, dello spagnolo Marquez e di Alessi, e con una sola segnatura di Agnello e Niccoli.

Adesso i ragazzi guidati dal tecnico, autentico alchimista tattico, Marcello Lo Porto, coadiuvato dal ‘luciferino” argentino Manuel Milanesio e dal preparatore di portieri, “esperto in sicurezza”, Fabrizio Caristia, sono chiamati all’impresa. La compagine sognava, ad inizio stagione i play-off, ed invece con caparbietà, passione e tamburellante impegno, adesso ha la possibilità di coronare il sogno della promozione diretta.

La PGS Vigor, inoltre, ha messo, gratuitamente a disposizione, un bus da 50 posti per i tifosi che volessero seguire la squadra e gustarsi questo straordinario match. Si preannunciano inoltre tante auto di appassionati dirette alla città Del Golfo per sostenere il quintetto sancataldese.