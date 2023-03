Catania in festa a Caltanissetta: superato il Canicattì per 4 a 1, etnei promossi in Lega Pro

Gioiosa e travolgente festa etnea al “M. Tomaselli” di Caltanissetta, dove il Catania si è imposto per 4 a 1 sul Canicattì (che giocava in ‘casa), conquistando matematicamente la vittoria del campionato e l’accesso in Lega Pro.

La bella cornice di questa meritata promozione è stata lo Stadio del centro Sicilia, tutto esaurito, gremito anche di nisseni che, nonostante un glorioso passato calcistico, ormai da anni sono ‘privi’ di un calcio cittadino apprezzabile.

Gli entei hanno ottenuto il salto di categoria con sei giornate d’anticipo, dimostrazione di un cammino fantastico dei ragazzi allenati da mister Ferraro. Una stagione trionfale e che permette al preisdente Pelligra di eguagliare Massimino, ottenendo la promozione al primo tentativo in Serie D. Catania torna in C dopo il fallimento della scorsa stagione, un incubo finito e ora la città può festeggiare il ritorno tra i pro. Poco più di otto mesi dopo il 13 luglio 2022, data del nuovo inizio, si celebra la promozione ma anche e soprattutto la rinascita con la convinta adesione al progetto del Presidente Rosario Pelligra.

Un 4-1 per suggellare un successo e ottenere con forza e determinazione una promozione che era già scritta. Il cammino del Catania nel girone I di Serie D è stato da record con la squadre che non ha mai tentennato e anzi ha viaggiato spedita per festeggiare con anticipo un traguardo più che meritato. Che la società potesse fare un campionato straordinario lo si poteva intuire dal mercato estivo. Nomi importanti per una piazza altrettanto importante e guidata da Francesco Lodi. Perché le storie d’amore sono belle se viene aggiunto quel pizzico di romanticismo.

Dalla Serie A alla D, leader tecnico di uno spogliatoio costruito per vincere. Simbolo di coesione con un popolo innamorato della squadra e che ha ritrovato l’entuasiasmo perso dopo il fallimento. Al Massimino come in trasferta, la formazione di Ferraro ha viaggiato al fianco di tantissimi sostenitori pronti a incitare e sostenere i ragazzi, come quelli giunti a Caltanissetta, quasi 3.500, per festeggiare la promozione. Il 4-1 esterno al Canicattì ha di fatto chiuso i giochi e ora tutta Catania può festeggiare il ritorno in Serie C.

Canicattì-Catania 1-4: 26′ rig. C. Gueye-17′ Sarao, 64′ Palermo, 71′ Jefferson, 86′ Vitale

CANICATTÌ (4-3-3): Scuffia; Di Mercurio (78′ Rustichella), Raimondi, Tedesco, Petrella; Sidibe (68′ Iezzi), Scalisi, Sinatra (54′ Licciardello); Fuschi, C. Gueye, D. Gueye (62′ Conti). A disp.: Busà, Scuderi, Ferraro, Scopelliti, Maldonado. All. Pidatella.

CATANIA (4-3-2-1): Bethers; Rapisarda, Somma (54′ Palermo), Lorenzini, Boccia; Rizzo, Lodi (76′ Giovinco), Vitale; Chiarella, De Luca (57′ An. Russotto); Sarao (64′ Jefferson). A disp.: Groaz, Pedicone, Di Grazia, Baldassar, Al. Russotto. All. Ferraro.

ARBITRO: Eremitaggio di Ancona (Fanara-Celestino).

MARCATORI: 17′ Sarao, 26′ rig. C. Gueye, 64′ Palermo, 71′ Jefferson, 86′ Vitale

NOTE: ammoniti Sinatra, C. Gueye, Vitale. Al 55′ espulso Petrella (Can)