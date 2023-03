Catania: agricoltore ucciso dal figlio dell’ex socio

C’è un fermo per l’omicidio di Francesco Ilardi, l’allevatore di 52 anni morto dopo essere stato colpito da quattro colpi di pistola ad Aci Sant’Antonio, in provincia di CATANIA, la sera del 27 febbraio. In carcere è finito Antonino Cosentino, di 33 anni, arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di CATANIA.

L’uomo, commerciante di polli all’ingrosso, è accusato dalla procura di CATANIA di omicidio aggravato e detenzione e porto illegale di arma da sparo. Ad incastrarlo le immagini di alcune telecamere di sorveglianza della zona nella quale è avvenuto l’agguato, oltre che alcune testimonianze raccolte dai carabinieri.

Cosentino si sarebbe avvicinato a Ilardi a bordo della sua Suzuki SX4 rossa la sera del 27 febbraio, in via Vittorio Emanuele, e avrebbe esploso i quattro colpi.