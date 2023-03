Caltanissetta, “Oltre”, martedì 7 lo spettacolo che mette al centro la Donna e il desiderio di emancipazione

L’8 marzo è identificata come “la festa della donna”. Una giornata spesso controversa che, dalle stesse donne, viene festeggiata, celebrata, rievocata o, nei casi più introspettivi, anche commemorata.

Si ricorda la donna in tutte le sue sfumature ed essenze. Dalla sua bellezza e grazia alla sua fragilità.

Ed è proprio con questa ultima accezione che deve essere lasciata libera di esprimersi e di emanciparsi secondo i suoi desideri che il Teatro Oasi della Cultura ha pensato di mettere in scena “Oltre – atto unico contro la violenza sulle donne”.

Uno spettacolo che mette al centro la DONNA, troppo spesso poco presente a se stessa, vittima di una società che ancora oggi tende a stereotiparne il ruolo. La messa in scena accompagna il pubblico in un percorso di consapevolezza attraverso il racconto di quattro giovani donne che in uno scenario fatto di immagini, luci e suoni evanescenti sottolineano l’importanza dell’accettazione, passaggio fondamentale per poter perdonare e valorizzare se stesse.

La visione dello spettacolo, che avverrà martedì 7 marzo alle ore 20.30 al teatro Oasi della Cultura, invoglia all’emancipazione e spinge inevitabilmente ad una profonda riflessione con lo scopo di prevenire possibili situazioni future in cui la donna possa ancora porsi in una condizione di subordinazione.