Caltanissetta, il Vescovo visita l’area dell’Antenna Rai. Il comitato Parco Antenna: “Inaccettabile immobilismo da parte di istituzioni e Rai Way”

Il Vescovo visita l’area dell’Antenna Rai di Caltanissetta con il Comitato Parco Antenna.

Stamani, lunedì 20 marzo, il Vescovo mons. Mario Russotto, dietro invito del Comitato Parco Antenna, ha visitato l’area dell’Antenna Rai di Caltanissetta, su Monte Sant’Anna. Presenti il promotore dell’iniziativa, Carmelo Mario Lipani, i portavoce del Comitato Parco Antenna Renato Mancuso e Mario Cassetti, i componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Leandro Janni, Filippo Maritato ed Ennio Bonfanti, Marcello Mirisola, presidente di una associazione presente nel territorio, i componenti della V Commissione Consiliare del Comune Fabrizio di Di Dio e Marina Mancuso e altri cittadini interessati.

Nel corso della visita sono stati illustrate al Vescovo le potenzialità dell’area, di straordinario valore sotto il profilo culturale, naturalistico, scientifico e tecnologico, e le alte valenze sotto il profilo museale e di parco, ma anche le prospettive di rifunzionalizzazione dell’Antenna, finalizzate alla segnalazione di incendi e al controllo delle nostre aree archeologiche.

Si è sottolineato lo stato attuale di inammissibile immobilismo dell’Amministrazione Regionale, del Comune di Caltanissetta e di Rai Way che, dopo le iniziali interlocuzioni avviate dalla precedente Amministrazione Regionale, oltre nove mesi addietro, ancora non si decidono a sottoscrivere il protocollo d’intesa delineato in modo preliminare e passare dalle parole ai fatti.

Dunque, lasciando in abbandono, irresponsabilmente, il prestigioso manufatto tecnologico dichiarato di “alto interesse culturale” da un apposito Decreto del competente Assessorato Regionale e protetto da vincolo culturale.

Omettendo pertanto gli interventi delle previste manutenzioni ordinarie e straordinarie. Questo, mentre tutti i beni presenti nell’area continuano a essere esposti a rischi di degrado e deterioramento.

Insomma, né la società proprietaria Rai Way, né il Comune, né e la Regione Siciliana comunicano alcuna decisione o annunciano quali siano gli interventi programmati e con quali tempi e modi intenderebbero realizzarli.

I componenti della V Commissione Consiliare annunciano che è in fase di organizzazione un incontro tra la commissione, il Sindaco ed i Dirigenti comunali competenti, per avere delucidazioni ed aggiornamenti sia sul piano urbanistico sia sul piano delle interlocuzioni con gli organi regionali e con i dirigenti di Rai Way.

I cittadini intervenuti, pertanto, hanno chiesto al Vescovo di far sentire la propria autorevole voce nell’interesse della comunità nissena, sollecitando innanzitutto la Regione Siciliana a promuovere e coordinare le necessarie iniziative e a rimuovere l’attuale situazione di insostenibile immobilismo.

Mons. Russotto ha ascoltato con grande interesse le argomentazioni esposte dai rappresentanti del Comitato e del Consiglio comunale, dimostrando di apprezzare sia il valore dei luoghi e l’importanza del bene culturale costituito dall’Antenna, sia la passione e l’impegno che da anni il Comitato Parco Antenna mette in campo.