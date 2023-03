Caltanissetta, Comitato di Quartiere San Luca e Nissa Rugby: “Festa dello sport”, venerdì 31 marzo al Giardino della Legalità

Tutto pronto per “La Festa dello sport” al Giardino della Legalità a Caltanissetta, venerdì 31 marzo alle ore 17, per un pomeriggio all’insegna del divertimento e della sana competizione.

Questo è il secondo appuntamento, dedicato a bambini ed adulti, organizzato dal Comitato di Quartiere di San Luca e dalla Nissa Rugby nell’ambito del progetto di Bilancio Partecipativo “Vivi San Luca”.

L’evento sarà ricco di giochi, sfide e divertimento per tutta la famiglia, ed alla fine, non mancherà l’iconico ‘terzo tempo’ della palla ovale, con cibo e bevande per tutti.