Basket giovanile. L’Airam con il vento in poppa nei campionati Under 13 ed Esordienti

I giovani cestisti dell’AIRAM portano a casa delle belle vittorie nelle categorie U 13 ed Esordienti . Nel campionato provinciale U13 i ragazzi guidati da coach “Spud” Vincenzo Di Benedetto nella gara contro l’Invicta vinta per 60 a 23 hanno mostrato tutti i miglioramenti che stanno consentendo ad gruppo di crescere sia dal punto di vista cestistico che anche dal lato umano. Un gruppo molto unito che dopo la scorsa esperienza alle Finali Regionali disputate a Trapani, ha trovato le giuste motivazioni, ed ora sta iniziando a raccogliere il frutto del buon lavoro svolto in palestra.

Coach Spud crede fortemente in questo gruppo, che ha tanti margini di miglioramento, il prossimo venerdì la formazione nissena sarà impegnata in casa contro il Mini Basket School Gela.

Doppia vittoria in terra gelese per gli esordienti dell’AIRAM , che ormai lanciatissimi in testa alla classifica hanno ottenuto due belle vittorie fuori casa contro le formazioni del “Basket School Gela” ed “Il Canguro Gela”. La formazione esordienti dietro la guida di coach Galiano sta dominando il campionato avendo vinto tutti gli incontri finora disputati. Nelle due gare disputate a Gela i ragazzi hanno sofferto l’adattamento ai diversi campi di gioco e sebbene non abbiano disputato le loro migliori partite sono riusciti a portare a casa due belle vittorie, grazie alla grinta ed alla forza del gruppo squadra.

Sabato al Palacannizzaro affronteranno la squadra dell’Invicta, seconda forza del campionato, se la squadra di Coach Emilio Galiano riuscisse a vincere anche questa partita staccherebbe in anticipo il biglietto per le finali regionali, avendo la matematica certezza di chiudere il campionato in testa alla classifica.