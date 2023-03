Basket Esordienti. L’Airam batte il Basket School Gela e mantiene l’imbattibilità in campionato

Settimana più che positiva per gli Esordienti dell’AIRAM, che dopo aver battuto anche nella partita di ritorno i pari età dell’Invicta, hanno iniziato la seconda fase del campionato in cui sono inserite le squadre di Gela, con una bella vittoria. Dopo i festeggiamenti per aver vinto senza una sconfitta la prima fase del campionato, i bambini cari al Prof. Galiano Emilio al Palacannizzaro hanno affrontato la formazione del Basket School Gela,

L’incontro è stato controllato dalla squadra nissena fin dal primo minitempo, i ragazzi di Gela guidati in panchina da coach Oscar Cammilleri hanno cercato in tutti i modi di arginare l’attacco nisseno, ma la difesa aggressiva e la velocità nei ribaltamenti di fronte dei minicestisti dell’Airam hanno creato un gap tra le due formazioni che nel corso dell’incontro è diventato incolmabile.

A fine gara coach Emilio Galiano soddisfatto per la prestazione della squadra ha voluto sottolineare la forza del suo gruppo, “ al di la della prestazione in campo, sono particolarmente contento per la crescita della squadra come gruppo, i ragazzi stanno acquisendo un concetto fondamentale che è la forza del gruppo, solo quando le abilità del singolo riescono ad essere a servizio della squadra , ed ogni singolo bambino sente di aver dato il suo contributo alla vittoria, possiamo affermare di aver giocato una bella partita”.

Nella foto genitori e bambini dell’Airam dopo la vittoria con l’Invicta festeggiano la vittoria della prima fase del campionato con un bel pranzo.