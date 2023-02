Serradifalco. Trentasette concessioni di passi carrabili revocate dal Comune

SERRADIFALCO . Sono state 37 le concessioni di passo carrabile che sono state revocate dal Comune per diversi locali delle vie del centro abitato destinati ad autorimessa. La revoca ha riguardato passi carrabili in precedenza richiesti e ottenuti soprattutto per evitare che, davanti ai propri garage, potessero parcheggiare altre macchine o mezzi.

I passi carrabili sono stati revocati in diverse vie del centro abitato come via Piconotti, via Calì, via Speranza, via Milazzo, via Ruggero Settimo, via Cimino, piazza Concezione, corso Garibaldi, via Mirisola, via Prizzi, via Giunta, via delle Miniere, via Chiarelli, vicolo Cumbo, via Cappellini, via Matteotti, via Rosariano, via G. Lombardo, via M. Piazza, via Giambra, via De Gasperi, via Calcare, via Cavour, via Baldassare, via Palermo, via Calvi, via Cumbo e via Crispi.

Il Comune ha disposto che, nei confronti delle ditte che abbiano omesso il versamento, si proceda ad emettere i relativi atti consequenziali. Per l’eventuale richiesta di concessione di nuovo passo carrabile le ditte dovranno presentare richiesta nei modi e nei termini previsti dai regolamenti comunali.

L’elenco dei soggetti che hanno presentato istanza di revoca del passo carrabile è stato trasmesso alla Polizia Municipale per gli eventuali adempimenti di competenza, mentre l’ufficio finanziario dovrà provvedere, qualora ne ricorressero le condizioni, all’eventuale recupero coatto di tributi non versati.