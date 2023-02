Serie D. La Sancataldese batte con una doppietta di Bonanno il Real Aversa: ora è a 4 punti dalla zona play off

Alla seconda occasione d’oro per salire in classifica e portarsi fuori dalla zona play out, stavolta la Sancataldese non l’ha fallita battendo 2-0 il Real Aversa con una doppietta del suo bomber Bonanno. La partita, quella, è stata molto intensa e combattuta, con la Sancataldese che l’ha sbloccata al minuto 41 con il suo bomber Tommaso Bonanno. Un gol che ha fatto esplodere di gioia il Valentino Mazzola.

Nella ripresa ancora tanta intensità in un match nel quale nessuna delle due squadre s’è risparmiata. La Sancataldese ci ha provato a raddoppiare riuscendo tuttavia a trovare un’attenta difesa campana. Nel finale, tuttavia, la squadra di Pietro Infantino ha potuto mettere a segno ancora con Bonanno la rete del 2-0 che è stato anche il gol che ha permesso alla squadra di casa di mettere definitivamente in cassaforte questa vittoria.

Un successo prezioso, se si considera che la Sancataldese non solo è lontana dalla zona play out, ma s’è addirittura avvicinata alla zona play off dalla quale dista appena 4 punti. I verdeamaranto sono settimi con 34 punti al pari della Vibonese. E domenica prossima 26 febbraio c’è la trasferta sul campo del Santa Maria Cilento per una sfida nella quale sarà fondamentale mantenere un adeguato livello di attenzione e concentrazione per evitare brutte sorprese.