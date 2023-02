San Cataldo. In arrivo 150 mila euro per la riqualificazione del centro diurno per minori

SAN CATALDO. A San Cataldo arriveranno fondi per 150 mila euro per la riqualificazione del Centro diurno per Minori. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato.

Il primo cittadino ha ricordato che in legge finanziaria regionale, è stato approvato un emendamento a firma del Vice Presidente dell’Ars Nuccio Di Paola che prevede un finanziamento di 150 mila euro al Comune di San Cataldo per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per la riqualificazione del “Centro Diurno per Minori”.

“Nei mesi scorsi – ha sottolineato il sindaco – la nostra Amministrazione ha fatto appello per ottenere questo finanziamento, e grazie all’intervento di Di Paola, la richiesta è stata accolta dall’Aula di Palazzo dei Normanni, rappresentando un successo per tutta la Comunità Sancataldese. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente l’On. Nuccio di Paola e tutto il MoVimento 5 Stelle per l’impegno concreto nei confronti di San Cataldo”.