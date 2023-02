San Cataldo. Il 19 febbraio al via il Carnevale Sancataldese 2023

SAN CATALDO. Al via il Carnevale Sancataldese 2023 con una veste di festa, colori, maschere e sorrisi. Sono due gli eventi in particolare che allieteranno questo evento. Domenica 19 febbraio, dalle ore 10:30 c’è la consueta sfilata di carnevale, organizzata dall’Oratorio Salesiano, in collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Martedì 21 febbraio, dalle 16:30, infine, insieme alla attività commerciali di Corso Europa, è stato organizzato un pomeriggio in maschera e in allegria, sempre in collaborazione e con il patrocinio del Comune di San Cataldo.

Il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore alla cultura Marianna Guttilla hanno inteso ringraziare gli organizzatori che al fianco del Comune di San Cataldo, stanno continuando a proporre, collaborare e condividere in piena sinergia propulsiva la nostra idea di comunità.