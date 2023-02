San Cataldo. Convocato per il 22 febbraio il Consiglio comunale

SAN CATALDO. E’ stato convocato per il 22 febbraio alle ore 18,30 il consiglio comunale presso l’aula consiliare “Senatore Giuseppe Alessi”, al primo piano del Palazzo Comunale, per trattare i punti di cui all’Ordine del Giorno di seguito riportato:

1. INTERROGAZIONE A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE MANGIONE BARTOLO DELGRUPPO “LISTA CIVICA TRE COLOMBE” RELATIVA ALL’UBICAZIOBNE CITTADINA DEFIBRILLATORI

2. INTERROGAZIONE A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE NARO VINCENZO DEL GRUPPO CONSILIARE “TRADIZIONE E FUTURO” RELATIVA AL QUARTIERE MIMIANI, MANUTENZIONE AREA VERDE E INTERVENTI IN NUOVA STRADA COMUNALE

3. INTERROGAZIONE A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE NARO VINCENZO DEL GRUPPO CONSILIARE “TRADIZIONE E FUTURO” RELATIVA AL QUARTIERE BIGINI E BIGINI DECANO, DISCARICHE ABUSIVE E STRADA TRANSENNATA

4. INTERROGAZIONE A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE NARO VINCENZO DEL GRUPPO CONSILIARE “TRADIZIONE E FUTURO” RELATIVA AI LOCALI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E TEATRALI

5. INTERROGAZIONE A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE NARO VINCENZO DEL GRUPPO CONSILIARE “TRADIZIONE E FUTURO” RELATIVA AL CINETEATRO MARCONI

6. INTERROGAZIONE A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE NARO VINCENZO DEL GRUPPO CONSILIARE “TRADIZIONE E FUTURO” RELATIVA AI DOSSI DI VILALE DELLA RINASCITA

7. NTERROGAZIONE A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE NARO VINCENZO DEL GRUPPO CONSILIARE “TRADIZIONE E FUTURO” RELATIVA ALL’ ILLUMINAZIONE PIAZZA DEGLI EROI

8. MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEL GRUPPO “CENTRO SINISTRA SANCATALDESE”: LOMBARDO MAURIZIO, DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO “PARTITO DEMOCRATICO”: CAMMARATA FRANCESCA E IMERA MARCO CATALDO, DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO “LE SPIGHE”: LUPICA MARIO, FULCO CHIARA MARIA E EMMA MASSIMO, DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”: BELLA ADRIANO, NARO CINZIA E ALU’ DAVID RELATIVA AL POTENZIAMENTO DELLE MISURE A TUTELA DEGLI SPORTIVI IN VIA MIMIANI

9. MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO CONSILIARE “LE SPIGHE” : LUPICA , FULCO , EMMA SULL’ INVITO ALLA PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO BANDO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA RICERCA DI “SPONSOR” O DI “ADOTTANTI” PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

10. MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEL GRUPPO “CENTRO SINISTRA SANCATALDESE”: LOMBARDO MAURIZIO, DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO “PARTITO DEMOCRATICO”: CAMMARATA FRANCESCA E IMERA MARCO CATALDO, DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO “LE SPIGHE”: LUPICA MARIO, FULCO CHIARA MARIA E EMMA MASSIMO, DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”: BELLA ADRIANO, NARO CINZIA E ALU’ DAVID, PER LA REALIZZAZIONE DI UN AREA FUNZIONALE PER LO SCARICO DI ACQUE GRIGIE E NERE PER CAMPER E CARAVAN

11. MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO CONSILIARE “LE SPIGHE”: FULCO, LUPICA, EMMA SUL “RED LINE” REALIZZAZIONE DI UN TOUR “FAI DA TE” PERMANENTE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO ATTRAVERSO UN PERCORSO TRA LE BELLEZZE DELLA CITTÀ DI SAN CATALDO

12. DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLE SCADENZE PAGAMENTO TARI ANNO 2023

13. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE “RIPRENDIAMOCI LA CITTA’” RELATIVA AL SOSTEGNO ED ADESIONE ALLE INZIATIVE DI COLDIRETTI CONTRO IL CIBO SINTETICO

14. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE A FIRMA DEI CONSIGLIERI COMUNALI BELLA – LOMBARDO- MANGIONE

RELATIVA ALL’APPROVAZIONE DI UN NUOVO “REGOLAMENTO DELL’ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E LE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORI

15. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE A FIRMA DEI CONSIGLIERI COMUNALI: DEL GRUPPO “PARTITO DEMOCRATICO ” E DEL GRUPPO “LE SPIGHE ” RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE REGOLAMENTO BILANCIO PARTECIPATIVO

16. COSTITUZIONE CONSULTA POPOLARE SULLA SALUTE E SANITÀ DELLA CITTÀ DI SAN CATALDO

17. COSTITUZIONE CONSULTA COMUNALE DELLA LEGALITÀ