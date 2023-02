Rinvenuto cadavere di 16enne carbonizzato: si ipotizza suicidio

In seguito ad una primissima ispezione cadaverica sul corpo del 16enne trovato morto carbonizzato a Merì, in provincia di Messina, non sono stati riscontrati segni da arma da fuoco o da taglio. Gli investigatori pensano quindi che possa essersi trattato di un suicidio ma il tutto verrà confermato o smentito in seguito ad ulteriori accertamenti.

Accanto al corpo è stato trovato un contenitore con del liquido infiammabile. Il corpo è stato ritrovato dai Carabinieri in una zona periferica di Merì, vicino ad un campo sportivo. I parenti del ragazzo non avevano notizie di lui dal tardo pomeriggio di ieri.