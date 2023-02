Inclusione, Asacom nel personale scolastico: in Senato un DDl di FdI

“Incardinato oggi in sede referente nelle commissioni cultura, istruzione e sanità e lavoro al Senato, relatori i senatori Occhiuto e Russo, il mio disegno di legge per l’inserimento degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione nel ruolo del personale della scuola.

Il disegno di legge punta sul fondamentale processo di inclusione degli alunni con disabilità, e sul ruolo strategico che in tal senso gioca la figura degli Asacom, imprescindibile per una scuola inclusiva in grado di garantire una reale integrazione degli alunni disabili e il loro diritto allo studio. Si tratta di un primo importante passo verso il riconoscimento dei diritti di queste importantissime figure professionali tagliate fuori dalla legge 104/1992, che ha demandato la gestione alla competenza degli enti territoriali.

A sostegno dell’iniziativa legislativa oggi in contemporanea alla seduta di commissione gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione hanno manifestato in diverse piazze italiane. Flash mob si sono tenuti a Catania, Augusta, Caltagirone, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta, Reggio Calabria, Bari, Firenze, La Spezia, Novara, Marsala e Sassari”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo, membro della commissione Cultura del Senato e responsabile della Scuola di Fratelli d’Italia.