Coinvolti quattro veicoli in un incidente stradale: il bilancio è di un morto e 4 feriti, di cui uno grave

Un morto e quattro feriti, di cui uno grave: è il tragico bilancio di un gravissimo incidente che s’è verificato sulla strada statale 106 Radd “Jonica” in un tratto in corrispondenza del km 17,800, in contrada Torricella nel territorio comunale di Corigliano Calabro.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto quattro veicoli provocando un decesso e quattro feriti, tra cui uno grave. Le vittime dell’incidente sono state tutte trasferite in ospedale con il trasporto in elisoccorso. Sul posto si sono portate le Forze dell’Ordine che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.