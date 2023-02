Carnevale Viareggio: Giani, e’ l’edizione dei record

Il Carnevale dei record. Cosi’ il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha definito l’edizione 2023 del Carnevale di Viareggio che quest’anno celebra i suoi 150 anni di storia e di vita. Un’occasione speciale e da celebrare, per la quale e’ stata messa in campo una serie di iniziative che sono state presentate oggi nella sede della presidenza della Regione dal presidente Giani, accompagnato dalla presidente della Fondazione Carnevale Maria Lina Marcucci e da Elisabetta Sgarbi editrice, fondatrice della casa editrice La nave di Teseo e responsabile di Betty Wrong Edizioni musicali.

“E’ straordinario vedere dopo 150 anni da quella prima sfilata di carrozze addobbate lungo la via Regia del martedi’ Grasso del 1873, come in Viareggio il Carnevale sia diventato parte integrante della citta’ e della sua identita’ – ha detto il presidente Giani – Amo questa manifestazione da sempre, quest’anno ho partecipato all’alzabandiera della settimana scorsa e ieri, domenica, ero di nuovo a Viareggio per godere del clima di festa e delle migliaia di persone che hanno letteralmente inondato il corso ma anche tutta la citta’.

La presidente Marcucci e’ riuscita a offrire non solo una manifestazione partecipatissima, come non mai, ma anche di grandissima qualita’ che rappresenta il biglietto distintivo di una Toscana d’eccellenza”. “Il Carnevale – ha detto la presidente Maria Lina Marcucci – rappresenta la massima espressione del patrimonio artistico storico e culturale della Citta’ di Viareggio e racconta al mondo quello che abbiamo l’ambizione di essere: un volano. La Toscana e’ una terra straordinaria fatta di paesaggi, di storia, di prodotti unici e meravigliosi ma anche di “tipi” toscani come ebbe a sottolineare con arguzia e lucidita’ il Granduca Leopoldo nei suoi diari prima di lasciare la Toscana per andare a fare l’imperatore in Austria. E noi vogliamo esportare i tipi toscani, i caratteri la tipicita’ propria della ricchezza del popolo toscano: e’ il nostro regalo per le nuove generazioni, e’ questo cio’ che possiamo fare”.

Tra le iniziative che celebrano i 150 anni, la mostra “Che la festa cominci..” ospitata nelle sale della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani” di Viareggio che rievoca la vicenda storica dei festeggiamenti del Carnevale mettendone in evidenza la sua evoluzione dal secolo XVIII al secolo X e curata da Roberta Martinelli, direttrice del Museo del Carnevale, riunisce piu’ di settanta opere tra dipinti, disegni e incisioni