Caltanissetta si cura contro il Ddl sull’autonomia: sabato 18 un sit-in per difendere la Sanità pubblica

I rappresentanti dell’associazione nissena “Caltanissetta Si Cura” Sergio Cirlinci, Rita Capraro e Adriana Marotta tornano a dare voce alle istanze dei cittadini.

Criticità, problematiche e disagi che non dovrebbero essere presenti o che si potrebbero rimuovere sfruttando le opportunità e strumenti messi a disposizione dalla legislazione nazionale.

“Come Associazione ci siamo posti l’obiettivo, assai complesso, di affrontare le problematiche più stringenti che toccano la vita del tessuto sociale, sanitario ed economico della città, coinvolgendo il maggior numero di cittadini attivi e non – hanno ribadito i tre rappresentanti in veste di portavoce-. Riteniamo che sia giunto il momento di lanciare un segnale forte sul tema sanità locale e nazionale alla luce anche del via libera nel Consiglio dei Ministri al Ddl sull’autonomia differenziata, che andrebbe a colpire la sanità delle regioni, come la nostra, che già oggi è qualitativamente inferiore rispetto alle regioni più ricche”.

Caltanissetta si cura, dunque, propone un sit-in collettivo che si liberi di bandiere e titoli ma si presenti compatto e solidale per il sostegno di tutto il territorio di pertinenza.

“Bisogna dare un segnale che non può nascere da singole realtà associative – spiegano – , ma che necessita di uno sforzo comune: un Sit-in appunto che porti come uniche bandiere il diritto alla cura e alla difesa della dignità della persona e che ci veda tutti uniti come un unico grande corpo che vuole riconosciuti i propri diritti costituzionali”.

L’associazione va oltre e si propone non solo come promotrice dell’iniziativa ma anche comunica di aver proceduto alla determinazione di un luogo e un giorno prestabilito.

Il Sit-in, al quale tutti i cittadini, singolarmente o in gruppo potranno partecipare, avrà luogo sabato 18 febbraio 2023 alle ore 10:30 in Corso Umberto (di fronte Palazzo del Carmine).

“Rivolgiamo il presente invito a partecipare a coloro i quali rappresentano l’essenza sociale, politico e religiosa della città: S.E. Il Vescovo, S.E. Il Prefetto, l’On. Mancuso ed i suoi colleghi eletti nel territorio, i Sindaci tutti ed in particolar modo il Sindaco Gambino, l’Assessore alla Sanità Locale, la Giunta, La Presidente della VI° Commissione, i Consiglieri Comunali tutti, le Rappresentanze Sindacali Locali, tutte le Associazioni che operano sul territorio di Caltanissetta e provincia, i Comitati di Quartiere, i Club Services e ovviamente chi riteniamo debbano essere i veri protagonisti di questo Sit-in, i Cittadini dell’intera provincia nissena”.