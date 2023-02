Caltanissetta. Delegazione di avvocati e associazione “Nessuno tocchi Caino” in visita al Carcere Malaspina per verificare le condizioni delle persone recluse

CALTANISSETTA. Importante iniziativa, quella in programma domani mattina presso il Carcere Malaspina. Accompagnati dai rappresentanti dell’associazione “NESSUNO TOCCHI CAINO” sarà effettuata da una delegazione di avvocati una visita al carcere di Caltanissetta per verificare le condizioni in cui vivono i reclusi.

Nel pomeriggio, invece, si svolgerà un dibattito sul tema della necessità del carcere e sulla possibilità di immaginare una società che riesca a raggiungere l’obiettivo di un sistema di prevenzione e recupero diverso. Si discuterà sulla praticabilità di una giustizia meno vendicativa che miri realmente, in sintonia col dettato costituzionale, alla rieducazione del reo.

L’evento è organizzato dall’associazione Nessuno Tocchi Caino, dalla Camera Penale Michelangelo Salerno di Caltanissetta e dall’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta.

L’incontro si terrà alle 15,30 presso la Biblioteca Scarabelli e avrà come titolo “Fare a meno della necessità del carcere”. Prevista la presenza di Alfredo Saia , presidente dell’Ordine degli avvocati di Caltanissetta e l’assessore comunale alla cultura Marcella Natale. Introdurrà e modererà Sergio Iacona, presidente della Camera Penale di Caltanissetta.

Interverranno Rita Bernardini (Presidente dell’associazione Nessuno tocchi Caino), Liborio Pastorello (Presidente della Fondazione Scuola Forense), Renata Accardi (Responsabile dell’Osservatorio Ucpi per l’errore giudiziario), Rosanna Provenzano (Responsabile Uepe Caltanissetta), Sergio D’Elia (Segretario dell’Associazione Nessuno tocchi Caino), Paolo Ingrao (Consiglio direttivo di Nessuno Tocchi Caino), Sabrina Renna (Consiglio direttivo Nessuno Tocchi Caino) e Elisabetta Zamparutti (tesoriera Nessuno Tocchi Caino).

L’evento è accreditato dal COA di Caltanissetta con riconoscimento di 3 crediti formativi.