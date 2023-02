Allo stadio “Valentino Mazzola” sospesa gara Gloria San Cataldo – Marsala per mancanza di illuminazione

SAN CATALDO. “Quella di oggi è indubbiamente tra le pagine più tristi mai scritte in 80 anni di calcio al Valentino Mazzola di San Cataldo. E mai avremmo immaginato che sarebbe toccato alla Gloria Città di San Cataldo scriverla. La partita tra le nostre ragazze e quelle della Femminile Marsala è stata sospesa dal direttore di Gara alla fine del primo tempo per mancanza di illuminazione”.

A segnalare e lamentare l’accaduto in una nota pubblicata nella sua pagina facebook ufficiale è stata la stessa società Gloria Città di San Cataldo. “Di fatto – prosegue la nota – quando il già carente impianto di illuminazione ha perso improvvisamente pure l’ultima lampada da una delle sue 4 torri, il Valentino Mazzola si e’ reso per metà campo impraticabile, e di conseguenza non è stato possibile il proseguimento della gara. Per la nostra Associazione e per tutto lo Sport Sancataldese è la più atroce delle sconfitte”.

Tanta amarezza da parte della società sportiva sancataldese che ha aggiunto: “In attesa delle valutazioni del Giudice Sportivo, che oltre a poter dare la sconfitta a tavolino potrebbe anche decretare una multa, non possiamo fare altro che ringraziare la nostra amministrazione comunale per questa umiliazione che subiamo. Doverosamente, la Gloria Città di San Cataldo si scusa con la Società Marsala Calcio Femminile e chiaramente con tutte le nostre amiche avversarie che si sono sobbarcate centinaia di km per vivere assieme a noi l’ennesima giornata di sport e che invece è finita nel peggiore dei modi.

Ci scusiamo altresì con tutte le nostre giocatrici, molte delle quali vengono da comuni limitrofi per vestire la nostra maglia e rappresentare la nostra Città e con i nostri Partners che hanno scommesso sul nostro progetto. Nell’attesa delle decisioni del giudice sportivo ci teniamo infine a scusarci con gli amici della JSL perché mai avremmo voluto pregiudicare la regolarità del campionato”.