Agrigento, suicidio 15enne dopo stupri filmati: ipotesi estorsione sessuale

Sei anni di indagini per arrivare a fare luce sul suicidio della diciassettenne che tolse la vita lanciandosi nel vuoto in un dirupo alla Rupe Atenea, ad Agrigento: quattro ragazzi (di cui due all’epoca dei fatti minorenni) sono indagati con l’accusa di averla violentata e filmato gli abusi. L’inchiesta, tuttavia, che ha preso spunto dalla pubblicazione di un post straziante su facebook con cui la ragazza annunciava il suo gesto, avrebbe accertato anche altri fatti.

Uno dei due giovanissimi, all’epoca dei fatti minorenne, sarebbe stato protagonista di altri video in cui era immortalato insieme ad altre ragazzine mentre consumava rapporti sessuali. Il sospetto degli inquirenti e’ che vi siano stati dei tentativi di estorsione ovvero che abbia chiesto del denaro in cambio della mancata divulgazione dei filmati che, evidentemente, erano stati girati a insaputa delle protagoniste.

La procura di Agrigento, coordinata dal reggente Salvatore Vella, ha da tempo trasmesso gli atti ai colleghi del tribunale minorile trattenendo per se’ un altro fascicolo. Le due inchieste si sommano a quella di recente conclusa dai pm della procura di Palermo Luisa Bettiol e Giulia Amodeo che indagano per violenza sessuale di gruppo ai danni di minore e produzione di materiale pedopornografico.

Questo fascicolo ha come indagati due ventiseienni che insieme a due ragazzini minorenni nel 2015 avrebbero violentato la ragazzina quindicenne filmandola in almeno quattro circostanze. “Nessuno di voi sa e sapra’ mai con cosa ho dovuto convivere da un periodo a questa parte Quello che mi e’ successo non poteva essere detto, io non potevo e questo segreto dentro di me mi sta divorando” – iniziava cosi’ la lunga e struggente lettera pubblicata su facebook.

“Ho provato a conviverci e in alcuni momenti ci riuscivo cosi’ bene che me ne fregavo, ma dimenticarlo mai.. E allora ho pensato Perche’ devo sopportare tutti i momenti no, Che pur fregandomene, sono abbastanza stressanti, se anche quando tutto va bene e come dico io, il mio pensiero e’ sempre la’? Non sono una persona che molla, una persona debole, io sono prepotente, voglio cadere sempre in piedi e voglio sempre averla vinta, ma questa volta non posso lottare, perche’ non potro’ averla vinta mai, come pero’ non posso continuare a vivere cosi’, anzi a fingere cosi’…”. La squadra mobile, indagando su questo episodio, avvenuto il 18 maggio del 2017, dopo avere scartato alcune piste come, ad esempio, quella delle sette sataniche, e’ risalita ad alcuni video che immortalavano la diciassettenne, due anni prima, mentre faceva sesso di gruppo con quattro ragazzi, di cui due all’epoca minorenni. I quattro giovanissimi – e’ l’atto di accusa dei pm della procura di Palermo Luisa Bettiol e Giulia Amodeo – avrebbero abusato delle sue condizioni di inferiorita’ fisica e psichica “legata al consumo di sostanze alcoliche”.