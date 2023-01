Solo fiori per Antonella Geraldi. La fiorista di via Calabria ci lascia durante un intervento chirurgico

La fiorista Antonella Geraldi non c’è l’ha fatta a superare un intervento chirurgico al quale era stata sottoposta oggi pomeriggio all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Conosciuta in città per l’attività condotta assieme al marito Michele ed i due figli, era molto apprezzata per la sua consueta cordialità e simpatia . La fiorista di Via Calabria dispensava sorrisi e gioia ai clienti ed amici che transitavano anche per caso su quel marciapiede. Lascerà un “vuoto” in quell’angolo di Caltanissetta. Apprezzata professionista, assieme al marito hanno costruito un virtuoso punto di riferimento per chi cercava nei colori dei fiori un momento di gentilezza da offrire al prossimo.

Nota la sua passione che condivideva con il marito Michele Palermo per le processioni della Settimana Santa. Non solo Matrimoni ed omaggi floreali nel suo “fare impresa”. Le sue mani hanno sapientemente e con garbo, ingentilito la barca infiorata di Gesù Nazareno e poi tante Vare e Varicedde. Il suo sorriso e la sua arte nel far sorridere i fiori mancheranno ai nisseni, anche a chi non era loro cliente. Alla Famiglia, le condoglianze dell’editore Michele Spena e della redazione del “Fatto Nisseno”