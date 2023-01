Sicilia, A18: proseguono i lavori di riqualificazione e sicurezza

Dopo il nuovo tappetino autostradale, l’opera di riqualificazione della A18 Messina-Catania ha adesso per oggetto tutte le barriere di sicurezza e i varchi apribili della tratta compresa tra Giarre e San Gregorio.

Gli interventi, iniziati a metà novembre, stanno procedendo sette giorni su sette ed hanno portato già al rinnovo di quasi tutte le barriere centrali spartitraffico.

Nonostante i forti ritardi dei mercati nell’approvvigionamento dell’acciaio, i lavori stanno procedendo regolarmente, anche grazie all’affidamento di questi ultimi ad un raggruppamento di imprese che mette insieme installatori e produttori dei sistemi di sicurezza stradale.

Al momento, per consentire i lavori in direzione Catania è presente una parzializzazione della corsia di sorpasso, dal km. 71,400 al km. 74,000. Di questi tre chilometri lineari uno verrà completato alla fine di questa giornata, mentre i restanti due al termine della corrente settimana. In direzione Messina invece i cantieri oggi sono presenti tra il km. 73,100 e il km. 72,400 e da domani si estenderanno sino al km. 70,100. La loro completa rimozione è prevista per la fine della prossima settimana, momento in cui gli interventi si concentreranno sulle barriere laterali, con cantieri mobili che si snoderanno per un massimo di circa due chilometri alla volta, in modo da mitigare le interferenze viarie su una tratta caratterizzata normalmente da un intenso traffico veicolare.

Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati dai lavori.