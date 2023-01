San Cataldo. Due giovani siciliani hanno donato alberi all’Associazione Straula per il Parco Urbano Carusi

SAN CATALDO. Questa è la storia di Antonio e Mario, due ragazzi siciliani rientrati per le festività e che nei mesi scorsi hanno conosciuto la realtà dell’Associazione Straula e il nostro impegno, attraverso l’incontro e l’amicizia nata con una delle nostre associate più care, la nostra Hilary Profeta. È proprio il caso di dire “il mondo è piccolo!”. A raccontare la storia sulla sua pagina Facebook è proprio la stessa Associazione Straula da sempre in primo piano per la promozione e valorizzazione del territorio in generale e del parco urbano Achille Carusi in particolare.

“I due nostri nuovi amici – ha raccontato la Straula – hanno voluto conoscere e visitare il Parco Urbano Achille Carusi, di cui avevano tanto sentito parlare e le cui attività seguono attraverso i social. Antonio e Mario infatti non sono solo esperti di botanica ma sono anche molto sensibili alle tematiche ambientali. A noi è quindi spettato l’onore di accogliere due fantastici compagni di viaggio impegnati nella salvaguardia del pianeta.

È stato immensamente bello cogliere nei loro occhi la bellezza del nostro lavoro, un percorso fatto di incontri e connessioni tra centinaia di persone che curano e si impegnano per questa missione. Da ora in poi anche Antonio e Mario entrano a pieno titolo nella famiglia de Il Seme di Chico con gli alberelli donati alla nostra comunità, due Aceri campestre e un Acero pseudoplatanus, che custodiamo nel nostro piccolo vivaio prima della messa in posa che prevediamo di realizzare quando diventeranno due piante robuste e avverrà possibilmente insieme ai nostri nuovi amici. Grazie ragazzi”.