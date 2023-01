“Un collegamento stabile tra Sicilia, Italia ed Europa sarebbe un volano per l’ingegno italiano senza precedenti nella storia. Entro due anni, se tutto va bene come mi auguro si possa posare la prima pietra”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Porta a porta in onda stasera, parlando del Ponte sullo Stretto.