Protocollo d’intesa sindaci “ percorso dell’area Interna “Mussomeli – Valle dei Sicani”

Area interna “Mussomeli – Valle dei Sicani”: firmata da 11 sindaci l’intesa per un’aggregazione territoriale che gestirà le risorse previste (circa 50 milioni di euro) con la nuova programmazione Snai. Si va verso un’Unione di Comuni. Mercoledi, 18 gennaio, presso il Palazzo Sgadari di Mussomeli è stato firmato il protocollo d’intesa fra i Comuni dell’Area interna “Mussomeli – Valle dei Sicani” per l’attuazione delle politiche territoriali della Regione Siciliana per il periodo di programmazione 2021-2027”.

Il protocollo è stato firmato dai sindaci dei seguenti comuni: Mussomeli (Sebastiano Giuseppe Catania), Acquaviva Platani (Salvatore Caruso), Bompensiere (Salvatore Virciglio), Campofranco (Rosario Nuara), Marianopoli (Salvatore Noto), Milena (Claudio Salvatore Cipolla), Montedoro (Renzo Bufalino), Sutera (Vicesindaco Giovanna Angela Di Francesco), Cammarata (Giuseppe Mangiapane), Casteltermini (Gioacchino

Nicastro), San Giovanni Gemini (Vicesindaco Francesco Centinaro). All’incontro erano presenti anche altri amministratori dei vari comuni (presidenti del consiglio, consiglieri, assessori ). Per il Comune di Mussomeli

presente anche il Presidente del Consiglio Avv. Gianluca Nigrelli e l’Assessore allo Sviluppo Economico Michele Spoto a cui il Sindaco di Mussomeli ha conferito delega per il coordinamento del progetto.