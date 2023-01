Ospedale “Longo” senza anestesisti. I sindacati preannunciato Stato di Agitazione

MUSSOMELI – Le segreterie aziendali C.G.I.L-C.I.S.L.-U.I.L.-NURSIND del P.O. “Longo” con l’ennesima richiesta di incontro inoltrata stamattina alla direzione strategica dell’ASP di Caltanissetta danno l’ultimatum al management. “Nel giro di 20 giorni -con quella di oggi- sono 4 le richieste di incontro urgente inoltrate al management dell’ASP di Caltanissetta senza mai aver ottenuto il benché minimo cenno di risposta. O entro lunedì prossimo ci convoca o proclamiamo lo stato di agitazione. In quest’ultima richiesta abbiamo messo in indirizzo anche il sindaco di Mussomeli ed il Prefetto di Caltanissetta. Una situazione inverosimile quella della presenza “a singhiozzo” dell’anestesista 24/24 nel presidio che continua dal 2 gennaio e che, ad oggi, non ha avuto soluzioni concrete salvo presenze, nel rispetto dell’orario di lavoro, dell’unica anestesista presente e in due occasioni con specialisti provenienti da Caltanissetta. La situazione attuale del nosocomio presta facilmente il fianco ad interpretazioni di un ospedale che, così com’è, serve a poco o forse a nulla dimenticando che è un presidio cha affronta e risponde alle esigenze di una popolazione vasta e variegata come quella del Vallone. L’ospedale di Mussomeli è indispensabile per tutta la zona Nord e per molti paesi della provincia di Agrigento e Palermo. Se ne faccia una ragione chi la pensa diversamente