Mussomeli,al “Carmelo” festa di Gesù Bambino di Praga

MUSSOMELI – Stamattina, presso la Chiesa di Santa Maria del Monte Carmelo, in ossequio ad un’ antichissima tradizione, ha avuto luogo la celebrazione della Festa di Gesù Bambino di Praga. L’amore per l’umanità di Gesù e la sua infanzia ha segnato la vita e la spiritualità di S. Teresa di Gesù (†1582) e S. Giovanni della Croce (†1591), che l’hanno trasmesso all’Ordine dei Carmelitani Scalzi, da loro fondato. La più celebre testimonianza di questa venerazione, è la statua di Gesù Bambino di Praga, donata ai Carmelitani di quella città nel 1628 dalla principessa Polissena Lobkowitz. Essa raffigura Gesù Bambino in abiti regali e con le insegne da sovrano. Egli con una mano benedice e con l’altra tiene in mano il globo terrestre, come a significare il Suo Amore per l’Umanità e la Sua Divina Potestà. La devozione a Gesù Bambino di Praga si deve al ven. P. Cirillo della Madre di Dio (†1675), al quale Gesù Bambino, nel 1637, rivelò la celebre preghiera e promise: “Quanto più voi mi onorerete, tanto più io vi favorirò”. Davanti a questa immagine, un numero sempre crescente di persone ha elevato le sue preghiere, ricevendo conforto, grazie e miracoli, ed essa si è rapidamente diffusa in tutto il mondo, soprattutto ad opera dei Carmelitani Scalzi. E furono proprio i Carmelitani ad introdurre questo culto a Mussomeli, e, proprio nella chiesa del Carmelo, si trova una bella statua di Gesù Bambino di Praga, oggetto di grande devozione da parte dei fedeli. Nel passato, la solennità era dedicata proprio all’infanzia, e le mamme portavano in chiesa specialmente i più piccoli per la relativa benedizione. La festa, sempre sentita e partecipata , negli ultimi decenni è stata promossa anche dall’ins. Maria Sorce Cocuzza, e ,dopo di lei, dalla figlia , ins. Maria Tania Cocuzza. E’ stata lei stessa che, quest’anno, dopo la pausa dovuta alla pandemia, ne ha proposto e curato l’organizzazione, insieme al parroco, don Falzone, ad altre persone devote e alla Confraternita. La recente nevicata ha limitato la consueta, numerosa partecipazione dei fedeli, però un bel gruppo di volenterosi ha partecipato alla Celebrazione domenicale, rendendo il dovuto omaggio a Gesù Bambino. Al termine della S. Messa, l’ins. Maria Tania Cocuzza ha tenuto una sintetica e chiara spiegazione sul senso della Festa; poi, sono stati consegnati ai bambini presenti i quadretti, raffiguranti la Sacra Immagine di Gesù Bambino di Praga, ed alcuni libri della compianta ins. Maria Sorce Cocuzza . ( (Calogera Genco)