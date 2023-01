Mussomeli, prima visione esclusiva Musical “Greccio . Notte di Natale 1223”

MUSSOMELI Tutto pronto per la PRIMA VISIONE ESCLUSIVA del MUSICAL “GRECCIO – NOTTE DI NATALE 1223” – in diretta esclusiva Lunedì 23 Gennaio – alle ore 20:00 – sulla pagina facebook SGprodAction https://fb.me/e/34ny83EIA e sul medesimo Canale Youtube https://www.youtube.com/watch?v=GPEG5LdRNFQ . Musical portato in scena dai ragazzi della Chiesa Parrocchiale della Trasfigurazione in Santa Teresa al Castello. Regia di Padre Vincenzo Giovino e Michael Borino. Produzione audiovisiva a cura di SGprodAction – Movie and Pictures – Salvatore Giardina – disponibile nei diversi formati Full HD e 4K. Di seguito riportata la nota dei ragazzi del cast: *Dopo mesi di duro lavoro e sacrifici, e alla fine dello spettacolo, abbiamo tirano le somme, circa il bilancio di questa esperienza. Abbiamo avuto la fortuna di formare un gruppo coeso e, soprattutto, voglioso di credere nella bellezza di questo Musical. L’impegno da parte di ognuno è stato massimo, sia dei grandi che, soprattutto, dei piccoli “artisti” che ne hanno preso parte. “Artisti” perché ognuno di loro ha dimostrato grande talento e senso di responsabilità, nonostante la tenera età. Sono questi gli elementi, insieme all’entusiasmo della messa in scena, che hanno fatto funzionare il tutto. Alla fine dello spettacolo, vedere gli occhi della gente pieni di luce e di amore è stata la nostra più grande vittoria. Questo Musical è stato un susseguirsi di emozioni, parole, magie, immagini, risate, musiche e suoni, che hanno, inevitabilmente, reso partecipe il pubblico del nostro meraviglioso cammino. Ringraziamo Carlo Tedeschi, per averci permesso la messa in scena della rappresentazione, che ha lasciato in ognuno di noi un dono speciale e siamo certi che, in un modo o nell’altro, abbiamo toccato i cuori dei tanti spettatori accorsi, esprimendoci con il linguaggio dell’amore, che è da sempre e per sempre unico e universale. Ringraziamo padre Vincenzo Giovino per aver creduto in noi e per averci insegnato che non bisogna fare “spettacolo” ma bisogna mandare un “messaggio” che parte da Dio e arriva dritto al cuore. La forza trasmessaci dalle sue parole ha permesso ad ognuno di noi di esprimersi al meglio. Continueremo il nostro percorso con la consapevolezza che questo musical ci ha migliorati e siamo certi che con l’aiuto di questo parroco potremo realizzare ulteriori progetti, veri e propri doni di Dio, nonché strumenti di amore”. Ringraziamo, infine La SGprodAction Movie and Pictures, nella persona di Salvatore Giardina, per averne curato la regia tecnica (audio e luci), nonché la produzione audiovisiva”