Mussomeli, discesa della Befana in Piazza Caltanissetta; tanta gioia ai bambini

MUSSOMELI – Attesa, non solo dai piccini ma anche dai grandi, ieri pomeriggio in Piazza Caltanissetta, la discesa della Befana, accompagnata da un freddo pungente. Una gradevole attesa, che ha fatto felici, appunto, i bambini, complici evidentemente i genitori. Una lenta e magica discesa, annunziata magistralmente dall’assessore Seby Lo Conte ed accompagnata dagli applausi dei numerosi presenti. Un apprezzatissimo evento a cui si sono coinvolti – come ha sottolineato l’assessore Seby Lo Conte – “La Croce Rossa Italiana di Caltanissetta che ne ha curato la discesa in collaborazione con quella di Mussomeli, il vice presidente della Pro Loco Giuseppe Lo Muzzo per la collaborazione come esperto SAF, l’applauditissima Befana Floriana, la famiglia Mingoia per aver messo a disposizione il loro stabile per l’ancoraggio delle funi, alla Christmas Brass Quintet del maestro Peppe Noto, ai Vigili Urbani di Mussomeli nella persona del comandante Frangiamore a Salvatore Giardina per l’audio, a Carmelo Barba per il “IL FATTO NISSENO – il fatto del vallone”, a “CASTELLO INCANTATO” nelle persone di Alberto Barcellona e Emilia Di Piazza e Salvuccio La Monaca per le riprese”. Una felice conclusione, dunque, delle feste natalizie, durante le quali sono state diverse le attività messe in campo nella comunità mussomelese, come anche da evidenziare che sono state diverse le iniziative parrocchiali che hanno animato la tradizionale ricorrenza assai partecipata in tutto questo periodo, caratterizzato da impegni e coordinamenti.