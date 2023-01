Messico: attacco armato a prigione Ciudad Juarez, 14 morti e 24 detenuti evasi

Dieci guardie carcerarie e quattro detenuti sono morti dopo che uomini armati a bordo di veicoli blindati hanno attaccato una prigione di stato a Ciudad Juarez in Messico, oltre il confine con El Paso, in Texas. L’ufficio del procuratore dello stato di Chihuahua ha dichiarato in un comunicato che intorno alle 7 del mattino di ieri vari veicoli blindati sono arrivati alla prigione e uomini armati hanno aperto il fuoco contro gli agenti.

Oltre alle vittime, 13 persone sono rimaste ferite e almeno 24 detenuti sono fuggiti. I soldati messicani e la polizia di Stato hanno in seguito ripreso il controllo della prigione. Ad agosto, una rivolta all’interno della stessa prigione si era estesa alle strade di Juarez con una violenza tale che ha provocato la morte di 11 persone.

Poco prima dell’assalto di ieri, la polizia municipale è stata attaccata ed è riuscita a catturare quattro uomini dopo un inseguimento, secondo la dichiarazione dell’ufficio del procuratore di Stato. Successivamente, la polizia ha ucciso due presunti uomini armati che viaggiavano su un suv.