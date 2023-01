Marianopoli, giornata liturgica S. Antonio Abate. Parroco benedice animali nelle aziende agricole di campagna

MARIANOPOLI – Giornata liturgica del 17 gennaio scorso per il del Santo Protettore degli animali, S. Antonio Abate, celebrata in chiesa con la Santa Messa, presieduta dall’arciprete parroco don Bernardo Briganti. Una ricorrenza in cui.come da tradizione, sono stati benedetti animali domestici ed il parroco ha avuto un bel da fare nel recarsi anche nelle diverse aziende agricole per benedire campagne pecorelle, capre, oche, cani. Il sacerdote è stato bene accolto nelle fattorie di campagna, i cui titolari gli hanno riservato tanta accoglienza e simpatia e lo hanno dimostrato anche con le loro esternazioni sul social. Da dire che In molte altre regioni d’Italia si festeggia con la benedizione degli animali, in particolare nei paesi del sud. La tradizione vuole che gli animali vengano portati in Chiesa per essere benedetti dal parroco, in modo che possano essere protetti dalla malattia e dalla morte prematura.In generale, la festa di Sant’Antonio Abate è un’occasione per celebrare la vita rurale e per ringraziare il Santo per la protezione degli animali e dei campi coltivati. Sant’Antonio Abate è considerato il patrono degli animali domestici e dei contadini. La storia vuole che egli abbia trascorso gran parte della sua vita nel deserto, dove ha vissuto in comunione con gli animali selvatici. E’ stato uno dei primi Santi a essere rappresentato con un porcellino, un animale simbolo della sua protezione. Sant’Antonio Abate, oltre ad essere conosciuto per la protezione degli animali e dei contadini è anche considerato il patrono dei monaci e dei solitari. Egli è stato uno dei primi monaci cristiani e la sua vita ascetica è stata un esempio per molti altri monaci che lo hanno seguito. La festa di Sant’Antonio Abate viene celebrata non solo in Italia ma anche in molti paesi del sud America e Portogallo.

E’ stato un Santo tanto amato e venerato, e la sua storia continua ad ispirare molte persone in tutto il mondo.