Intensificati dai Nas controlli a strutture ospitanti anziani: su 607 ispezioni, riscontrate irregolarità in 152

In concomitanza con il periodo delle Festività Natalizie, i Carabinieri NAS – d’intesa con il Ministero della Salute – hanno intensificato i controlli presso le strutture ricettive dedicate all’ospitalità di persone anziane e disabili con lo scopo di verificare la corretta cura e assistenza delle persone più deboli.

Ispezionate 607 attività socio-sanitarie ed assistenziali sul territorio nazionale, individuate 152 strutture irregolari, sanzionate 27 persone per violazioni penali e 133 per illeciti amministrativi, per complessivi 167 mila euro.