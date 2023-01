Nel 2022 una famiglia con consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui ha speso 1.866 euro per la bolletta nel mercato tutelato, il 64,8% in più rispetto al 2021. Lo ha stimato l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. A dicembre il rincaro è stato del 23,3% rispetto al mese precedente.