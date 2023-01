Caltanissetta, il sindaco Gambino: “Mi avete sfottuto sull’ordinanza dei botti ma ve ne siete fregati, vergognatevi!”

CALTANISSETTA – Inizia con i botti dialettici il 2023 del sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, che non esita ad alzare i toni.

La foto del post del sindaco

In un post, sulla sua pagina facebook, scrive: “Iniziamo l’anno così, cuccioli piccolissimi abbandonati in un sacco di plastica, li abbiamo salvati ma sono troppo piccoli speriamo bene. Abbiamo fatto l’ordinanza con divieto dei botti e ve ne siete fregati, anzi mi avete anche sfottuto perché l’ordinanza non è stata rispettata, stamattina l’abbandono dei cuccioli, ho un solo commento da fare: VERGOGNATEVI”.

Al rimprovero verso gli incivili che abbandonano i cuccioli appena nati, segue un impeto verbale del primo cittadino in merito ai fuochi pirotecnici. Gambino è stato addidato come responsabile, ed anche preso in giro, per i botti sparati nel corso della notte di capodanno nonostante avesse emanato un’ordinanza che li vietava.