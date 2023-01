Caltanissetta. Il 18 gennaio c’è “L’Orange Day”, Giornata della salute e del benessere con al centro l’arancia

CALTANISSETTA. Mercoledì, 18 gennaio, si terrà, presso Equo Cream Cafè, sito in via Rosso di San Secondo, 122, a Caltanissetta, l’”Orange Day”. E’ un evento organizzato da Coldiretti, da Campagna Amica e dalla Cooperativa Sociale Etnos. Orange Day vuole essere una giornata all’insegna della salute e del benessere, dove al centro vi è l’arancia prodotta dalle nostre aziende.

Inoltre, l’evento si prefigge lo scopo di promuovere azioni volte a valorizzare il territorio. Fonte preziosa di vitamina C, l’arancia contiene anche potassio, magnesio e selenio, sostanze che fanno sorridere il nostro organismo. Tuttavia, non è salutare solo per il corpo, ma fa bene anche al territorio, poiché la sua coltivazione aiuta a creare una rete di collaborazione tra le varie aziende e consente ai consumatori di poter assaggiare prodotti di eccellenza che fanno anche bene alla salute.