Caltanissetta, aula bunker: Messina Denaro, il 19 gennaio udienza per stragi 1992

Sara’ il prossimo 19 gennaio nell’aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta il primo appuntamento processuale di Matteo Messina Denaro, imputato nel processo d’appello perche’ ritenuto uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via d’Amelio del 1992 in cui morirono i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti di scorta. L’udienza, se confermata, sara’ dedicata alla difesa, rappresentata in aula dall’avvocato Salvatore Baglio.

A febbraio la Corte d’Assise d’Appello aveva previsto un’udienza per le controrepliche. Poi la corte stabilira’ il giorno della sentenza. Al termine della requisitoria, a ottobre scorso, la procura generale aveva chiesto la conferma dell’ergastolo, comminato in primo grado. “Matteo Messina Denaro era il centro di irraggiamento di tutte le vicende criminali”, ha detto il procuratore generale facente funzioni, Antonino Patti, durante la requisitoria.