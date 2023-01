Caltanissetta, anno giudiziario. On. Catania: “Mafia ancora strisciante, mai abbassare la guardia”

Questa mattina nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2023.

Nel corso della sua relazione sull’Amministrazione della Giustizia, il presidente della Corte d’Appello, d.ssa Maria Grazia Vagliasindi, ha evidenziato come una mafia strisciante continui a conservare i suoi spazi con prepotente arroganza, ma ha anche rilevato come il livello di infiltrazione delle associazioni mafiose operanti nel territorio sia stato contrastato efficacemente, anche grazie al costante impegno delle Forze dell’ordine e Magistratura.

E quest’ultimo dato è anche certificato dai parametri contenuti nei recenti rapporti de “Il Sole24Ore” e “Italia Oggi”.

“Occorre – ha sottolienato On. Giuseppe Catania, Deputato ARS – Gruppo FdI – dunque, tutti insieme non abbassare la guardia e fare appello al senso di responsabilità e all’etica della classe dirigente di questa provincia e al senso di cittadinanza attiva di ciascuno di noi.

Auguro alla Magistratura, alla Procura della Repubblica e alle Forze dell’Ordine che operano in provincia un buon servizio a beneficio della parte sana di tutta la nostra collettività”.