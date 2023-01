Caltanissetta, abusi su ex moglie e figli piccoli: condannato a 18 anni

Il tribunale di CALTANISSETTA, presieduto dal giudice Francesco D’Arrigo (a latere Giuseppina Chianetta e Lorena Santacroce) ha condannato a 18 anni un settantaduenne per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata in danno della ex moglie e dei figli quando erano ancora molto piccoli. La figlia aveva appena due anni quando l’uomo avrebbe cominciato ad abusare di lei e il maschietto era poco più grande. Le violenze sarebbero andate avanti dal 2015 al 2018. Questo quanto ricostruito dai carabinieri ai quali la donna, 44 anni – che negli anni aveva subito minacce, maltrattamenti e violenze sessuali , si era presentata.

Assistita dall’avvocato Laura Alfano, la donna aveva detto ai militari dell’Arma di avere dei sospetti anche sul fatto che i figli avessero potuto subire degli abusi. Gli investigatori hanno dunque sequestrato i dispositivi dell’uomo sul quale sono stati trovati foto e video pornografici, da lui stesso prodotti che riguardavano i figli.

A quel punto è scattato l’arresto e l’uomo era stato condotto in carcere dove è detenuto già da 2 anni. I due figli, che si sono costituiti parte civile, assistiti dall’avvocato Laura Attenasio, sono stati da tempo affidati a una famiglia. A difendere l’imputato gli avvocati Massimo Nemola e Luigi Termini. (Ansa)