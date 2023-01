Autonomia, Salvini “I vantaggi maggiori per i cittadini del Centro-Sud”

TRENTO (ITALPRESS) – “E’ curioso che alcune preoccupazioni sull’autonomia differenziata arrivino da coloro che difendono la Costituzione a 364 giorni all’anno, e poi quando qualcuno prova ad applicare quanto previsto in Costituzione, eccepiscono”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a Trento. “E’ un’autonomia migliorativa – ha aggiunto -, che dà la possibilità a chi vuole gestire sul territorio un certo servizio spendendo di meno rendendo servizi migliori di poterlo fare. Al lavoro c’è una persona seria e competente e quindi è in buone mani. Il 2023 – ha proseguito Salvini – sarà per ascoltare, stabilire i Lep, e penso che i vantaggi maggiori potranno essere per i cittadini del Centro e del Sud, perchè in queste aree gli amministratori non avranno più alibi se non saranno in grado di offrire determinati servizi”.

“Io penso – ha affermato ancora il ministro – che la stragrande maggioranza delle Regioni italiane dirà di sì. I Paesi federali nel mondo sono quelli che crescono di più e sprecano di meno. Arrivare a fine legislatura con una Repubblica federale e presidenziale è giusto. I cittadini ci hanno scelto anche per questo”, ha poi concluso.

