Australia: scontro fra elicotteri in volo, 4 morti e 3 feriti

Due elicotteri si sono scontrati in volo in Australia, provocando 4 omorti e tre feriti gravi. Lo scontro e’ avvenuto nella regione turistica della Gold Coast, nel Sud-Est del Queensland. Le immagini diffuse dal canale della Tv pubblica ABC mostrano i resti dei velivoli, di cui uno quasi intero, su una duna di sabbia a qualche metro dalla riva del mare. Dopo lo scontro, i due elicotteri si sono schiantati sulla spiaggia nei pressi del parco Sea World, secondo la polizia della regione, che ha riferito dei 4 morti e dei tre feriti, ricoverati in ospedali in condizioni “molto critiche”.

Subito dopo l’incidente, un elicottero di soccorso e’ atterrato e sono intervenute squadre composte da decine di soccorritori, anche su imbarcazioni giunte dal mare. L’ufficio australiano per la sicurezza nei trasporti ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sull’incidente; gli investigatori sul posto esamineranno i resti e recupereranno gli elementi per l’inchiesta, secondo quanto si legge in un comunicato.