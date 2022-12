Tragico il bilancio di un incidente sulla ss. 417 Gela – Catania: un morto e diversi feriti

Un morto e diversi feriti: è il tragico bilancio che s’è registrato a seguito di un pauroso incidente stradale che si è verificato sulla statale 417 Gela-Catania, nei pressi di Ramacca.

Al momento non è stata resa nota l’identità della vittima. Lo scontro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto, quattro auto. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche le forze dell’ordine che hanno provveduto ai rilievi del caso al fine di ricostruire la dinamica del tragico sinistro.